Немцы отказываются от немецких авто

Интерес к автомобилям немецких марок в самой Германии заметно снижается, что подтверждается исследованием AlixPartners: почти каждый пятый покупатель в стране отказывается рассматривать их при выборе нового транспортного средства. Этот показатель в 20% превышает аналогичные цифры в США (14%), Франции (12%) и Китае (10%), хотя немецкие бренды продолжают ассоциироваться с высоким качеством на международном уровне. Особенно ярко тенденция проявляется в сегменте электромобилей, где потребители всё больше внимания уделяют программному обеспечению, цифровым возможностям и общей стоимости владения — областях, в которых китайские производители демонстрируют заметные преимущества благодаря собственной разработке ПО и гибким системам. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© bmw

Одновременно с этим китайские автомобили также сталкиваются со скептицизмом покупателей: в среднем 44% респондентов заявили, что избегают их приобретения. Аналитики отмечают, что рынок переживает трансформацию, и потребители всё чаще сравнивают, какие модели предлагают оптимальное сочетание технологий, цены и удобства, а не руководствуются исключительно страной происхождения бренда.