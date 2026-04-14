Jeep представил лимитированный Wrangler Rubicon Trail Hunt Edition

Jeep представил ограниченную серию внедорожника Wrangler Rubicon Trail Hunt Edition, предназначенную для рынка Южной Кореи. Всего выпущено 20 автомобилей, основанных на модели Wrangler Rubicon Hardtop. Новинка получила расширенный комплект аксессуаров Mopar, включающий лифт-комплект подвески на 2 дюйма, бедлок-диски, багажник на крыше, боковую лестницу, дефлектор, улучшенные стеклоочистители и декоративные элементы. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Стоимость дополнительного оборудования оценивается примерно в 8 923 доллара США, что привело к увеличению цены автомобиля на 5 926 долларов по сравнению со стандартной версией. Итоговая стоимость составляет 64 450 долларов. Модель оснащена 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 272 л.с. и крутящим моментом 400 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Внедорожные характеристики обеспечиваются системой полного привода Rock-Trac и режимом Off-road Plus, что делает автомобиль ориентированным на экстремальные условия эксплуатации. Этот проект демонстрирует подход к заводскому тюнингу с акцентом на практичность для активного использования. Заказ уже доступен через дилерские центры Jeep.