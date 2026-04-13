Hyundai отозвала почти 300 тысяч машин из-за опасного дефекта

Южнокорейский концерн Hyundai Motor Group объявил очередную сервисную кампанию. На этот раз под неё попадают 294 128 транспортных средств. Проблема — в фиксаторах фронтальных ремней, которые в критический момент могут отойти от каркаса сидений, из-за чего удерживающая система не сработает должным образом.

В перечень машин, участвующих в кампании, вошли электрический седан Ioniq 6, выпускавшийся с 2023 по 2025 год, а также кроссоверы Santa Fe и Santa Fe Hybrid, произведённые в период с 2024 по 2026 год. Кроме того, отзыв затронул и люксовое подразделение бренда — флагманский Genesis G90 2023–2026 модельных годов.

Впервые информация о неисправности поступила в компанию минувшей осенью. Тогда дилеры зафиксировали обращение по поводу Santa Fe 2025 года. В октябре Национальная администрация безопасности дорожного движения США зарегистрировала сообщения о случаях самопроизвольного отсоединения зажимов передних ремней при ударах в заднюю часть кузова. Последовавшее разбирательство подтвердило наличие повреждённых фиксаторов и привело к официальному запуску отзывной программы.

В Hyundai получили шесть сигналов о слабо затянутых крепежах ремней в стране. К счастью, обошлось без пострадавших.

Для устранения проблемы владельцев пригласят в официальный сервисный центр, где мастера произведут осмотр нижней части анкерного крепления и усилят его фиксацию. Если потребуется, узел ремня бесплатно заменят на новый.

Уведомления автовладельцам начнут рассылать в июне. На автомобилях, которые сходят с конвейера сейчас, производитель уже начал применять усовершенствованный тип защёлкивающегося анкера.