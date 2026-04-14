КамАЗ показал эвакуатор с рекордной грузоподъемностью

На форуме «Экология большого города» дебютировал эвакуатор на шасси КАМАЗ-65951.

На Санкт-Петербургском международном экологическом форуме «Экология большого города» представлен новый автоэвакуатор КАМАЗ поколения К5.

Проект реализован КАМАЗом совместно с ООО «Кузовостроитель», и на сегодняшний день это самый грузоподъемный эвакуатор, созданный в России.

Он пояснил, что шасси КАМАЗ-65951 – самое грузоподъемное в действующей линейке, и именно оно обеспечило необходимый запас прочности и грузоподъемности для установки heavy-duty надстройки. Колесная базу «раздвинули» до 6 м (в стандарте она 4,87 или 5,17 м) – для лучшего распределения нагрузки. Полная масса машины – 50 тонн, передние оси выдерживают нагрузку до 18 тонн, а задняя тележка – до 32 тонн. Колесная формула – 8х4, коробка – 16-ступенчатая МКП, двигатель – дизель Р6 на 483 л.с.

В надстройке установлена стрела с вылетом 5 метров, углом подъема 44° и грузоподъемностью 50 тонн, а также гидравлический подхват – 30 тонн или 10 тонн на максимальном вылете. Также тут стоят две лебедки (30 и 20 тонн), а в списке оборудования значатся колесные захваты для автобусов, набор вилок для различных типов ТС, адаптер для перевозки полуприцепов и буксирная штанга грузоподъемностью 32 тонны.

То есть машину можно использовать как универсальный инструмент для самых разных задач – от эвакуации грузовых автомобилей до аварийно-спасательных операций.