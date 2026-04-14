Nissan опубликовал первое фото внедорожника Xterra: V6 и рамный кузов

Компания Nissan представила первый тизер нового рамного внедорожника Xterra. Презентация модели прошла в рамках новой продуктовой стратегии концерна.

На фото можно увидеть характерную переднюю часть с рельефным капотом и янтарными ходовыми огнями, а также двухъярусную светотехнику и массивную радиаторную решетку. Фанаты больших моторов будут рады услышать, что внедорожник получит V6, который может быть как традиционным ДВС, так и частью гибридной силовой установки.

Платформа Xterra станет основой для пяти новых моделей для рынка США, включая пикап. Старт продаж запланирован на конец 2028 года, а также анонсировано расширение линейки Infiniti за счет премиального внедорожника.

В то же время, по данным портала Caranddriver, Nissan планирует отказаться от ряда моделей, не пользующихся спросом, сократив их количество с 56 до 45. Компания обещает расширить выбор силовых агрегатов для каждой машины и активно внедрять искусственный интеллект, особенно в системы безопасности.

Стратегическими рынками для Nissan остаются Северная Америка, Япония и Китай. Модели, разработанные для КНР, будут экспортироваться в Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток.

