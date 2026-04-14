Под Уфой большегрузы разрушили новую дорогу

Дорогу между селами Ольховое в Уфимском районе и Кабаково в Кармаскалинском районе по просьбе жителей отремонтировали в прошлом году, но сегодня она вновь разрушена большегрузами.

Как рассказал руководитель исполкома Народного фронта в РБ Виталий Брыкин, недалеко от села Ольховое находится карьер, и оттуда фуры везут песок. Притом что здесь действует ограничение в 12 тонн, самосвалы едут перегруженными и явно превышают этот вес.

- Здесь регулярно проходят трехосные самосвалы собственной массой около 15 тонн и четырехосные машины порядка 19 тонн. Такие автомобили не должны двигаться по этой дороге даже порожними. Однако на практике они идут гружеными. В ходе рейда мы зафиксировали активный поток большегрузов с явным перегрузом. У некоторых автомобилей номера замазаны грязью, что затрудняет фиксацию нарушений, - отметил Виталий Брыкин.

Материалы рейда общественники отправили в Ространснадзор и попросили жителей фиксировать такие нарушения и также писать в надзорное ведомство или в соцетях в адрес общественного движения.

Напомним, в Башкирии с 1 по 30 апреля введено временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения.