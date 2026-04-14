Поездки без водителя становятся роскошью: что готовит Uber

Uber выходит на новый этап развития городских поездок и тестирует сервис роботакси в премиальном сегменте. Испытания проходят в Сан-Франциско при участии компаний Nuro и Lucid Motors.

© Uber

Основой сервиса стали электрические внедорожники Lucid Gravity. Они сочетают современный дизайн, высокий уровень комфорта и систему автономного вождения. Технологии Nuro позволяют автомобилям передвигаться без водителя, сохраняя привычный формат поездки.

Компания делает ставку на сотрудничество с технологическими брендами. Такой подход помогает быстрее внедрять решения и формировать новый формат городской мобильности.

Сан-Франциско выбран как один из центров развития инноваций. Здесь уже работают сервисы беспилотных поездок, что делает город важной точкой для запуска новых проектов.

Новый сервис ориентирован на аудиторию, которая ценит комфорт и технологичность. В планах Uber — расширение парка таких автомобилей до десятков тысяч единиц. Часть из них может управляться партнёрскими операторами.

По информации портала CSN-TV, текущие тесты стали подготовкой к запуску, который ожидается в 2026 году. Компания продолжает развивать направление автономного транспорта, рассматривая его как часть будущего городской мобильности.