Corvette Stingray 2027 модельного года получит новую выхлопную систему

В 2027 модельном году Corvette Stingray получит существенное обновление, поскольку General Motors сделала выхлопную систему Performance (RPO NPP) стандартной для всех автомобилей начального уровня, что ранее было доступно только в качестве опции или в составе пакетов. Эта система, существующая с 2008 года, когда дебютировал C6 с двигателем LS3, теперь дополнена новым 6,7-литровым V8 LS6, что приводит к увеличению мощности до 535 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Ранее базовые модели C8 Stingray оснащались стандартной выхлопной системой, а NPP стоила 1195 долларов отдельно или входила в Z51 Performance Package за 6345 долларов, при этом мощность составляла 490 лошадиных сил и 635 Нм для базовых версий и 495 лошадиных сил и 650 Нм для версий с NPP. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Новая конфигурация устраняет разрыв в производительности, предлагая более агрессивный звук выхлопа, который адаптируется к выбранному режиму движения, позволяя автомобилю переключаться между приглушенным и напористым характером в зависимости от действий водителя. По словам представителей General Motors, эта функция теперь доступна без дополнительного выбора, что упрощает процесс покупки для клиентов. Изменения подчеркивают стремление компании к стандартизации высокопроизводительных элементов, делая их более доступными для широкой аудитории.