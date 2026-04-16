Toyota показала обновленный Yaris Cross с измененным дизайном

Популярный кроссовер Toyota Yaris Cross, ежегодно продающийся в Европе тиражом около 200 тысяч единиц, претерпел плановый рестайлинг, сконцентрированный преимущественно на внешнем облике. Основные изменения затронули переднюю часть: традиционная решетка радиатора уступила место системе отверстий, создающих её видимость и окрашенных в цвет кузова, что сближает модель с более крупным Corolla Cross. Светотехника также обновилась — фары приобрели более сложную форму, а вытянутые дневные ходовые огни исчезли. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Задняя часть автомобиля осталась без изменений, как и технические характеристики. Кроссовер продолжает предлагаться с гибридными силовыми установками мощностью 115 и 130 лошадиных сил, причем базовая версия оснащается только менее мощным вариантом. В салоне появились новые отделочные материалы, усовершенствованные сиденья, атмосферная подсветка и беспроводная зарядка, доступная начиная с комплектации Dynamic. Обновленная модель выйдет на рынок в третьем квартале 2026 года, сохраняя свое место в списке новых автомобилей этого года.