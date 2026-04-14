Электропикап KGM признали одним из самых красивых в мире

Электрический пикап KGM Musso EV удостоился престижной награды Red Dot Design Award 2026 в области промышленного дизайна, что подчеркивает его выдающиеся характеристики и инновационный подход. Эта модель, единственная в своём роде среди корейских производителей, сочетает в себе практичность пикапа с передовыми технологиями электромобиля, получив признание за выразительный внешний вид и функциональность. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Дизайн Musso EV основан на концепции Handy & Tough, где прочность кузова гармонирует с технологичностью, включая массивные формы, уникальные крылья и светодиодную оптику, напоминающую инструменты. Внутри салона реализована концепция Slim & Wide, обеспечивающая панорамный интерфейс и широкий обзор, а также оснащение D-образным рулём и «парящей» центральной консолью.

Второй ряд сидений оснащён функциями сдвига и регулировки наклона, что повышает комфорт и пространство для пассажиров. Модель успешно объединяет качества легкового автомобиля с утилитарными возможностями транспорта, демонстрируя высокий уровень разработки и внимание к деталям.