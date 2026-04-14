BMW прекращает поставку электромобилей iX в США

BMW прекращает поставки iX в США: переход на новую платформу Neue Klasse

Немецкий автопроизводитель BMW прекращает поставки электрического кроссовера iX на американский рынок, хотя производство для других стран продолжится до конца 2027 года. Это решение связано с переходом компании на новые платформы в рамках проекта Neue Klasse. Модель iX, несмотря на передовые технологии и стильный дизайн, была скорее демонстрацией инноваций, чем массовым продуктом. Об этом сообщает издание speedme.ru.

В США iX заменит компактный кроссовер iX3, созданный на платформе Neue Klasse, который предложит увеличенную дальность пробега и улучшенную быструю зарядку. Следующим электрическим автомобилем BMW в Америке станет кроссовер iX5, также входящий в новое семейство. Эти изменения отражают стратегию бренда по обновлению линейки с акцентом на эффективность и технологичность. Переход на Neue Klasse позволит BMW укрепить позиции на конкурентном рынке электромобилей.