Toyota усилила GR Yaris через заводской тюнинг

$76.2589.14

Toyota запускает заводской тюнинг для подержанных GR Yaris: мощность до 380 Нм

Моя Москва.онлайн

Владельцы подержанных GR Yaris могут теперь официально улучшить характеристики своих автомобилей через дилеров Toyota. Компания предлагает заводской тюнинг для моделей 2020–2023 годов, который повышает крутящий момент с исходных 360 Нм до 380 Нм. Обновление также включает настройку режимов движения: Rally с распределением полного привода 55:45, B-Road с балансом 50:50 и Race с конфигурацией 45:55, а возможна и индивидуальная адаптация. Стоимость составляет 945 евро, что позволяет сохранить заводские стандарты без стороннего вмешательства. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Toyota

Изначально GR Yaris оснащался 1,6-литровым трёхцилиндровым двигателем мощностью 261 л.с. и крутящим моментом 360 Нм. После обновления новая версия модели получила уже 280 л.с. и 390 Нм, а теперь ранние автомобили могут приблизиться к этим показателям. Программа доступна для машин с пробегом, что делает тюнинг более доступным напрямую от производителя.