На заводе BYD сгорели «списанные» электромобили

На заводе китайской компании BYD возник пожар. Производитель электромобилей BYD сообщил, что во вторник утром на многоуровневой парковке в промышленном парке Шэньчжэня произошёл пожар. Паркинг использовался как стоянка для «тестовых и списанных автомобилей». Усилиями служб возгорание было потушено.

От крупного пожара небо заволокло густым чёрным дымом, сообщают очевидцы. При этом пламя охватило длинный участок многоэтажного здания.

Важно, что электромобили горят иначе, чем топливные машины, так как эффективных способов тушения горящих литиевых аккумуляторов до сих пор нет.

Пожар случился в момент, когда BYD пытается стабилизировать показатели после сложного начала года. Хотя мартовские продажи в Китае показали уверенный отскок, общее падение фиксируется уже седьмой месяц подряд.

Ранее стало известно, что компания BYD рассматривает возможность покупки крупного производителя автомобилей. Исполнительный вице-президент компании BYD Ли Кэ заявила, что китайский автогигант открыт для приобретения крупного автопроизводителя, хотя до переговоров дело пока не дошло.

Она подчеркнула, что конкуренты из США, Европы и Японии сталкиваются со структурными проблемами: им приходится поддерживать параллельный портфель из топливных и электрических моделей.

