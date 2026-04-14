Ford представил систему управления зеркалами

Новая система управления боковыми зеркалами от Ford может упростить жизнь водителям, особенно при буксировке прицепов, благодаря автоматической регулировке. Примерно три года назад компания запатентовала регулируемые зеркала для прицепов, где датчик угла наклона помогал в наблюдении, но теперь предложена расширенная система, управляемая через подрулевой переключатель поворотников. Это позволит пользователям заранее задавать и сохранять положения зеркал, переключаясь одним нажатием, причём система сама определит, когда нужна корректировка, хотя функцию можно и отключить. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Ford

В патенте Ford отметил, что при определённых углах прицепа бывает трудно или невозможно увидеть его движение, что вынуждало водителей настраивать зеркала вручную. Новая идея направлена на устранение этой проблемы, делая процесс более удобным и интуитивным. Такие инновации могут стать частью будущих автомобилей марки, демонстрируя стремление к повышению безопасности и комфорта.

Хотя система в первую очередь полезна для буксировки, она представляет собой шаг в сторону автоматизации водительских задач. Ранее Ford уже работал над другими умными системами, но эта конкретная разработка фокусируется на улучшении обзора без отвлекающих ручных настроек. В целом, это показывает, как технологии продолжают трансформировать повседневное вождение, делая его более адаптивным к различным условиям.