Названа цена Chevrolet Colorado Stars & Steel 2026 модельного года

Новая специальная версия Chevrolet Colorado Stars & Steel 2026 года, основанная на модели Trail Boss, теперь имеет официальную цену. Пакет оценивается в 13 455 долларов США, что в сочетании с базовой стоимостью Trail Boss от 42 595 долларов приводит к итоговой сумме свыше 50 тысяч долларов без учёта дополнительных опций. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Технические характеристики включают полный привод, бензиновый двигатель 2,7 л I4 L3B с турбонаддувом мощностью 310 лошадиных сил и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач GM. Визуальные и функциональные улучшения объединяют несколько опций, такие как пакеты Convenience Package II и Technology Package, а также набор Midnight Edition с лазерной гравировкой логотипа «1776 USA Flag 2026».

Функциональные усовершенствования направлены на повышение устойчивости при бездорожье, включая противоскользящее покрытие основания и накладки. Дополнительные элементы, такие как эксклюзивная графика, всепогодные коврики, защита порожков, красные буксировочные крюки, мягкий складной тент Premier и чёрный выхлоп, подчёркивают как внешний вид, так и практичность автомобиля.

Покупателям доступны два цвета кузова: Summit White и Black. Эта коллекция Stars & Steel предлагает обновлённый дизайн для ряда моделей Chevrolet, выделяя Colorado как часть патриотической линейки.