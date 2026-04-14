GAC представил электрокар Aion UT с запасом хода 430 км

Китайский производитель GAC AION представил новую модель Aion UT, специально созданную для европейского рынка. Этот электромобиль длиной около 4,3 метра сочетает городскую манёвренность с повседневной практичностью, а его дизайн разработан в Милане, а сборка осуществляется на заводе Magna в Австрии. В салоне установлена цифровая приборная панель на 8,8 дюйма и мультимедийный экран на 14,4 дюйма, с багажником до 1600 литров при сложенных сиденьях. Технические характеристики включают электромотор мощностью 204 л.с., батарею LFP на 60 кВт·ч и запас хода до 430 км по WLTP, с функцией V2L для использования авто как источника энергии. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Модель оснащена современными ассистентами, такими как адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе. Ожидается, что Aion UT будет предлагаться по конкурентоспособной цене, что может сделать её привлекательным выбором для покупателей в Европе. Этот шаг подчёркивает серьёзные амбиции бренда на международной арене, позиционируя его как потенциального конкурента для местных производителей.