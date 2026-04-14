Создатель Ford Mustang стал главным дизайнером McLaren

В компании McLaren произошло ключевое кадровое изменение: дизайнерское подразделение теперь возглавит Кемаль Кюрик, ранее работавший в Ford. Его назначение связано с переходом предыдущего руководителя Тобиаса Зюльманна в Porsche, как и бывшего главы McLaren Майкла Лайтерса. Кюрик имеет более чем 20-летний опыт в автомобильной сфере, включая участие в создании моделей Ford Mustang, Focus и Mondeo, а также проекты для премиального бренда Lincoln и подразделения Ford Performance. Ожидается, что его опыт с динамичными и спортивными автомобилями повлияет на развитие высокопроизводительной линейки McLaren, что может помочь бренду укрепить позиции в конкурентном сегменте спортивных машин. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Это решение является частью стратегии McLaren по обновлению команды и усилению своего присутствия на рынке, где соревнуются ведущие мировые производители. Компания продолжает адаптироваться к вызовам, стремясь сохранить репутацию в области высоких технологий и дизайна. Назначение Кюрика подчёркивает фокус на привлечении экспертов с богатым опытом в создании культовых моделей, что может привнести свежие идеи в разработку будущих автомобилей. Такие шаги часто служат сигналом о готовности бренда к инновациям и усилению конкурентоспособности в динамичной отрасли.