Skoda обновила электромобили Elroq и Enyaq

Чешский автопроизводитель Skoda существенно модернизировал свои электрические модели Elroq и Enyaq, сосредоточившись на повышении цифровой функциональности, энергоэффективности и практичности для ежедневного использования. После успешных продаж в 2025 году автомобили получили множество улучшений, которые призваны усилить их конкурентоспособность на европейском рынке. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Ключевым обновлением стала новая мультимедийная система, работающая на базе Android, с более простым интерфейсом и встроенным магазином приложений для доступа к сервисам музыки, видео и навигации. Также появилась цифровая ключ-карта, позволяющая открывать и запускать автомобиль с помощью смартфона и передавать доступ другим пользователям. В области зарядки внедрена функция Plug & Charge для автоматизации подключения к станциям и технология V2L, дающая возможность питать внешние устройства, такие как бытовая техника или кемпинговое оборудование.

Инженеры представили режим one-pedal driving, который обеспечивает управление ускорением и торможением одной педалью, что особенно полезно в городских условиях. Усовершенствован комплекс ассистентов, включая систему Travel Assist 3.0, ставшую более точной и плавной. Отдельно стоит отметить новые батареи LFP в версиях «60», отличающиеся увеличенной долговечностью и сниженной стоимостью, при этом быстрая зарядка до 80% занимает примерно 26 минут, а мощность полноприводных вариантов возросла до 220 кВт.

Skoda ориентируется не на радикальные изменения, а на продуманную эволюцию, предлагая обновления, которые уменьшают сложности и повышают удобство для массового потребителя. Эти улучшения направлены на обеспечение реальной пользы в повседневной эксплуатации, укрепляя позиции бренда в сегменте электромобилей.