Nissan избавится от 11 моделей автомобилей, не приносящих доход

В результате реструктуризации, в портфеле японской компании останется 45 моделей. Сейчас их насчитывается 56, сообщает The Drive.

Стратегия, рассчитанная на долгосрочную перспективу, также включает объединение моделей в семейства для снижения затрат и внедрение технологий искусственного интеллекта. Под сокращение попадут «низкоэффективные модели», но культовые спорткары Z и GT-R останутся в линейке бренда.

Nissan также уточнил фокус на ключевых рынках: США, Япония и Китай — Европа в этот список не вошла. Компания ожидает устойчивого роста и планирует продавать 1 млн автомобилей в год на рынке США к 2030 году, что на 7,97% больше, чем было продано в 2025 году.

Ключевым элементом будущего станет искусственный интеллект, который будет использоваться в системах помощи водителю и управлении автомобилем. К 2030 году Nissan намерен оснастить технологиями ИИ 90% своего модельного ряда.