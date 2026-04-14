Mercedes показал обновленный EQS со штурвалом вместо руля

Немецкий автопроизводитель провёл второй рестайлинг своего флагманского электромобиля. Эксперты считают этот автомобили «абсолютной катастрофой», так как покупатели просто проигнорировали его. В 2024 году компании пришлось организовать экстренный рестайлинг, который принёс традиционную решётку и увеличенную батарею.

За доплату отныне будет доступна система steer-by-wire, то есть электрическое управление без механической связи между рулём и колёсами. В этом случае вместо традиционного рулевого кулеса устанавливается штурвал.

Модель переведена на 800-вольтовую электрическую архитектуру. Также заявлен новый тяговый аккумулятор: его ёмкость увеличена со 118 до 122 кВт⋅ч, но габариты остались прежними.

Подвеска Airmatic заранее настраивает амортизаторы для проезда препятствий на основе данных от других автомобилей немецкой марки — ранее аналогичное шасси получил обновлённый S-класс.

Что касается внешности, то седан примерил обновлённые бамперы, другую решётку радиатора и улучшенной светотехнику, которая на 40% эффективнее прежней.

В гамму войдут модификации EQS 400 (367 л.с.), EQS 450+ (408 л.с.), EQS 500 (476 л.с.), а также EQS 580 (585 л.с.). Две старшие версии имеют двухмоторный полный привод.

