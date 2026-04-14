Началась отгрузка дилерам автомобилей новой российской марки Jeland

В сбытовую сеть Jaecoo в России начали поступать компактные кроссоверы, созданные на базе модели Jaecoo J6, сообщает "Русский автомобиль."

Производство автомобилей Jeland налажено на бывшем заводе General Motors в Шушарах (Санкт-Петербург). Сборка осуществляется по полному циклу - с сваркой и окраской кузовов. Проект реализует холдинг "АГР" в партнерстве с китайской компанией Defetoo.

В конце марта администрация Санкт-Петербурга опубликовала фото флагманской модели нового бренда Jeland, созданной на базе Jaecoo J8. Эту новинку планируется оснащать 2-литровым двигателем. На Jaecoo J8 такой агрегат развивает 249 л.с. и сочетается с 7-ступенчатым преселективным "роботом" и полным приводом.

В планах также выпуск локализованной версии кроссовера Jaecoo J7.

Как отметили в АГР, выпуск кроссоверов Jeland - это второй проект, реализуемый в рамках глобального партнерства "АГР холдинга" и Defetoo. Компаниями также создан бренд автомобилей Tenet. Автомобили Tenet выпускаются на заводе "АГР Холдинг" в Калуге.