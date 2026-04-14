Changan открыл предзаказы на новый CS75 Plus с гибридной системой

Китайский автопроизводитель Changan анонсировал выпуск обновлённой версии кроссовера CS75PLUS, который уже доступен для предзаказа и будет впервые показан на автосалоне в Пекине. Модель четвёртого поколения демонстрирует значительные технологические улучшения, сохраняя при этом узнаваемый внешний вид с V-образной решёткой радиатора и светодиодной полосой в задней части. Габариты автомобиля остаются прежними — длина около 4,8 метров, что гарантирует комфортное пространство для пассажиров. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Changan

Внутреннее оснащение стало одной из ключевых особенностей новинки: салон оборудован объединённым 37-дюймовым экраном, многоцветной подсветкой и аудиосистемой с 18 динамиками. Эти элементы обычно ассоциируются с премиальными автомобилями, хотя CS75PLUS позиционируется как массовая модель.

Технологические обновления включают систему помощи водителю, которая обеспечивает функции автопилота на трассе, такие как автоматическое перестроение и адаптация к дорожным условиям.

Под капотом установлена гибридная силовая установка, сочетающая 1,5-литровый турбированный двигатель с электромотором мощностью до 180 кВт, а также батарею ёмкостью 1,7 кВт·ч для повышения эффективности. Дополнительно автомобиль оснащён активным шумоподавлением и адаптивной подвеской. Эти характеристики делают CS75PLUS конкурентоспособным предложением на рынке SUV, особенно учитывая ожидаемую доступную цену и уровень оснащения.