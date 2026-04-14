В РФ продают кроссоверы Lotus For Me 2026 года

Как удалось выяснить "Российской газете", у одного из крупных столичных дилеров появилось в продаже сразу несколько абсолютно новых кроссоверов Lotus For Me 2026 года выпуска, которые ввезены в нашу страну путем параллельного импорта.

Машины доступны в двух цветовых решениях - желтом и белом - и находятся на складе дилера с полным комплектом документов и уплаченным коммерческим утильсбором.

Гибридный кроссовер базируется на платформе SEA-S от Geely, которая также используется в модели Zeekr 9x. В его основе лежит 900-вольтовая архитектура. Lotus For Me оборудован двухлитровым турбированным двигателем и двумя электромоторами. Совокупная мощность силовой установки составляет 965 л.c. Разгон до 100 километров в час составляет 3,3 секунды.

Машина в белом цвете оценивается в 14,5 млн рублей, а вот за экземпляр в желтом исполнении просят на 400 тысяч больше, несмотря на идентичное оснащение.

Важно напомнить, что компания Lotus Cars - легендарный британский производитель спортивных и гоночных автомобилей - была основана в далеком 1952 году Энтони Колином Брюсом Чепменом. В 2017 году контрольный пакет марки был выкуплен Geely.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России на продажу выставили новый трехрядный кроссовер Volkswagen ID.Era 9X.