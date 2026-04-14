На вторичном рынке в России появился Porsche по удивительно низкой цене

Россиянин выставил на продажу Porsche Cayenne за бесценок. В России на продажу выставили Porsche Cayenne 2007 модельного года всего за 520 тысяч рублей. Премиальный немецкий кроссовер имеет пробег 320 тысяч километров, пишет портал 110km.ru.

Под капотом установлен бензиновый двигатель объёмом 3,2 литра, работающий в паре с автоматической трансмиссией и системой полного привода.

В описании указано, что автомобиль находится на регистрационном учёте в российской части Запорожья и ранее не использовался на дорогах РФ. Потенциальному покупателю придётся пройти процедуру постановки на учёт в России или странах ЕАЭС. Продавец указал, что расходы переоформления составят от 100 до 200 тысяч рублей. Собственник утверждает, что транспортное средство не нуждается в немедленных вложениях, и выражает готовность доставить его в столицу России для финального осмотра и оформления.

Он указал, что состояние машины практически идеальное. Одометр не подвергался вмешательству. Первые восемь лет Cayenne обслуживался исключительно у официального дилера марки в Киеве. Следующим владельцем стал руководитель СТО из Мелитополя, а продавец — инженер, внимательно следивший за состоянием машины.

Из доработок упомянут усиленный стальной поддон картера. Утверждается, что автоматическая коробка переключает передачи плавно, подвеска и тормозная система не требуют ремонта, а электронный блок управления не фиксирует сбоев. Для подтверждения достоверности истории владелец готов предоставить контакты предыдущих пользователей.

Столь низкая стоимость премиального автомобиля объясняется причиной продажи — собственник переезжает на ПМЖ в Таиланд.