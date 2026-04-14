Evolute установил рекорд по продажам

Автоэксперт Мосеев: продажи Evolute выросли в 11,6 раза за год. В марте 2026 года продажи Evolute достигли рекордных 1524 автомобилей. Это в 11,6 раза больше, чем годом ранее (131 ед.), и на 77% выше показателей февраля (861 ед.). Об этом сообщает автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев в своем Telegram-канале.

«Доля марки выросла с 0,16% в марте 2025 года до 1,46% в марте 2026 года. (+1,3 п.п.)», — отметил эксперт.

По его словам, лидером продаж стал Evolute I-Space — на него пришлось более 75% всех регистраций (1 145 ед.). На втором месте I-Joy с 348 единицами, замыкает тройку I-Sky — 27 автомобилей.