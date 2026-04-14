Продажи автомобилей Kia в России сильно выросли

По данным "Автостата" январе-марте 2026 года в России было зарегистрировано 2035 новых автомобилей Kia. Это на 90% больше, чем в первом квартале прошлого года (1071 шт). Об этом рассказал глава агентства Сергей Целиков.

Почти половина спроса (48%) пришлось на компактный кроссовер Seltos (971 шт). Его продажи выросли в 3,5 раза. Эта модель укладывается в "проходные" 160 л.с и поставляется к нам в основном с китайского рынка (94%).

На втором месте по популярности среднеразмерный кроссовер Kia Sportage (22% спроса). Из 442 единиц, вставших на российский учет, более половины (56%) прибыли к нам со сборочного завода в Казахстане. Есть также и китайские Sportage (33%) и корейские (8%) и даже словацкие (3%).

Помимо этих моделей, россияне не обходят вниманием седаны Kia K5 (186 шт) и Kia K3 (133 шт), а также компакт Kia KX1 (85 шт), минивэн Kia Carnival (77 шт) и кроссовер Kia Sorento (77 шт).

Эксперт добавляет, что китайский автопром обеспечил нам более 60% от объема продаж корейского бренда Kia.