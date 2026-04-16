Какой новый пикап можно купить в России без риска разориться

Предложение новых пикапов на российском рынке значительно шире, чем в сегменте рамных внедорожников того же формата. Пикапы проходят по таможенным документам как грузовые автомобили с более выгодным оформлением, а по комфорту и проходимости внедорожникам не уступают. О том, какие наиболее доступные по цене модели предлагают отечественные и китайские автопроизводители — в материале журнала Motor.

УАЗ «Пикап»

УАЗ «Пикап», представляющий собой увеличенный внедорожник «Патриот» с отдельной грузовой платформой, но идентичными агрегатами и оснащением, можно приобрести минимум за 1,95 млн рублей. Старшая комплектация — с медиасистемой, улучшенными креслами, окрашенными в цвет кузова дверными ручками, климат-контролем и другими опциями обойдется в 2,2 млн рублей.

Под капотом — бензиновый мотор 2.7 на 150 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» марки BAIC. В активе подключаемый полный привод с понижающей передачей. Главный плюс УАЗа, по традиции, цена — это самый дешевый новый пикап на российском рынке. Плюс большой выбор принадлежностей для тюнинга и доработок. Грузоподъемность этой машины составляет около 800 кг.

Sollers ST6 и ST8

Китайский «исходник» Sollers ST6 носит название JAC T6 и ведет свою родословную от Toyota Hilux седьмого поколения. В основе машины мощная рама, сзади — неразрезной мост с рессорной подвеской. Среди плюсов — экономичный дизель и полный привод с понижающей передачей. Отделку салона, правда, роскошной не назовешь.

Sollers ST8 крупнее, мощнее и современнее. Переименованный для России JAC T8 Pro оснащается бензиновым турбомотором 2.4 мощностью 204 л.с., либо тем же дизелем 2.0 на 136 л.с., что и младшая модель ST6. Выпуск дизелей локализован в России на заводе в Елабуге, коробки передач собирают в Заволжье. У машины оцинкованный кузов, среди оснащения — парктроник, круиз-контроль, медиасистема с 10-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, подогрев сидений. Цена — от 2,9 млн рублей за базовую версию с бензиновым мотором до 3,1 млн рублей за максимально оснащенный пикап с дизелем.

JAC T8

Под маркой JAC на российском рынке продаются три пикапа. Самый доступный — Т8 по цене от 3,1 млн рублей. Он предлагается с бензиновым мотором и дизелем и может перевозить от 790 до 810 кг в зависимости от версии.

Привод — подключаемый полный (Part‑Time) с понижайкой и блокировкой заднего дифференциала. В оснащении кожаный салон, 9-дюймовый экран с Apple CarPlay и Android Auto, камеры кругового обзора, датчики парковки, круиз-контроль, подогрев передних сидений, ксеноновые фары.

Changan Hunter Plus

В широкой модельной линейке бренда Changan нашлось место и для пикапа: на фоне конкурентов Hunter Plus выделяется за счет мощного мотора, 8-ступенчатого гидромеханического «автомата» и современного дизайна.

Турбомотор 2.0, который устанавливается на этот пикап, выдает 226 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Привод у машины подключаемый полный, клиренс — 225 мм. Hunter Plus отличается хорошей динамикой, качественной шумоизоляцией салона и достойной отделкой интерьера. При этом задняя подвеска у него рессорная, как и у более бюджетных моделей. Стоимость — от 3,97 млн рублей за автомобиль 2025 года выпуска.

Foton Tunland G7

Foton Tunland G7 — рамный пикап, который появился в России весной 2024 года. Он также обладает классической конструкцией с лонжеронной рамой, независимой двухрычажной подвеской спереди и мостом на рессорах сзади. Грузоподъемность этой машины с двухрядной кабиной — 725 кг, клиренс — 210 мм.

Автомобиль официально предлагается в России в единственной комплектации по цене 3,2 млн рублей. Под капотом — бензиновый мотор 2.4 мощностью 211 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой «механикой». За доплату можно получить блокировку дифференциала, климат-контроль, водительское кресло с электрорегулировками.

Пикап Foton Tunland G9 предлагается с дизелем 2.0 и восьмиступенчатым автоматом. Стоит такой автомобиль дороже — от 3,8 млн рублей. Внешность этого китайского пикапа решена в стиле популярнейшего американского одноклассника Ford F-Series, а полный привод имеет три режима — автоматический, принудительно включенный задний, а также полный, в котором можно задействовать и понижающую передачу.

GWM KingKong Poer

Этот китайский пикап завоевал популярность в России. Он построен на той же платформе, что и внедорожник Haval H5. На выбор предлагается бензиновый двигатель 2.0 на 190 л.с., либо дизель того же объема на 163 л.с. Трансмиссия — шестиступенчатая «механика», привод полный.

Среди плюсов — широкий выбор комплектаций, хорошая репутация на рынке и обширная дилерская сеть. Минус — высокий расход у бензиновой версии. Цена стартует с отметки 3,3 млн рублей.