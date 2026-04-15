Эксперты Consumer Reports назвали лучшие авто, выпущенные в США

Роскошный кроссовер BMW X5, собранный на заводе в Южной Каролине, был признан лучшим автомобилем американского производства в исследовании Consumer Reports, что подчеркивает качество немецкого автопрома даже при заокеанской сборке. Эксперты отметили его превосходные характеристики и комфорт, хотя отрыв от конкурентов оказался небольшим. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Среди других лидеров рейтинга выделился Chevrolet C8 Corvette, произведенный в Боулинг-Грин, штат Кентукки, который получил самую высокую оценку среди американских брендов. Также высокие позиции заняли пикап Ford F-150 и электрический внедорожник Tesla Model Y, демонстрируя разнообразие топовых моделей.

Японские производители также показали сильные результаты: Honda Passport, собранный в Алабаме, и пикап Ridgeline, а также гибрид Accord из Огайо и Civic из Индианы получили высокие оценки. Модели Toyota, такие как седан Camry из Кентукки и внедорожник Grand Highlander из Индианы, дополнили список лидеров, подтверждая глобальный характер американского автомобильного рынка.