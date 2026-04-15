Архангельский суд взыскал с АвтоВАЗа 2,8 млн руб. за коррозию Granta.

Архангельский областной суд окончательно утвердил решение о взыскании с АвтоВАЗа 2,8 млн рублей в пользу владельца Lada Granta, у которой на кузове повторно появилась коррозия вскоре после покупки и ремонта у дилера. По данным объединённой пресс-службы судов Архангельской области, автовладелец приобрёл автомобиль в 2021 году. Уже в гарантийный период он обнаружил на машине следы коррозии — дилер устранил недостаток, но проблема вернулась.

Владелец обратился в суд, который назначил две судебные экспертизы. Специалисты установили, что причиной является производственный дефект, исключив ошибки в эксплуатации или влияние внешних факторов.

На этом основании суд первой инстанции признал дефект существенным, расторг договор купли-продажи и взыскал с завода-изготовителя в пользу потребителя стоимость машины на момент покупки, разницу между уплаченной ценой и текущей стоимостью аналогичного автомобиля, расходы на установку допоборудования, а также неустойку и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования покупателя.

Однако спор на этом не закончился. АвтоВАЗ обжаловал решение, настаивая, что повреждения возникли из-за неправильной эксплуатации автомобиля, и просил снизить размер штрафных санкций. Но апелляционная инстанция оставила первоначальное решение без изменений, а жалобу производителя — без удовлетворения. Таким образом, решение вступило в законную силу.

По данным Autonews, общая сумма компенсации составила 2,8 млн рублей с учётом корректировки по ст. 333 ГК. Кроме того, АвтоВАЗ должен будет выплачивать неустойку вплоть до момента фактического исполнения решения суда. С учётом того, что текущая начальная цена Lada Granta составляет 850 тыс. рублей, а в 2021 году, когда автомобиль был куплен, она была значительно ниже, общая сумма компенсации кратно превысила фактическую цену покупки.

Этот случай далеко не единичный в российской судебной практике. Ещё в 2018 году житель Пензы взыскал с АвтоВАЗа стоимость «прогнившей» Lada Granta, а также неустойку за нарушение срока возврата денег и штраф за несоблюдение требований потребителя.

С начала 2024 года АвтоВАЗ получил почти 240 судебных исков от владельцев автомобилей Lada. Увеличение числа исков эксперты связывают с резким подорожанием автомобилей Lada — благодаря этому владельцы сейчас могут заработать на компенсациях, получая разницу между ценой покупки и текущей стоимостью аналогичной машины.

Проблема коррозии для Lada Granta, судя по отзывам владельцев, является системной. Пользователи отмечают, что «задняя балка и оси приводов демонстрируют коррозию буквально с первых дней выезда из салона».

Качество лакокрасочного покрытия также вызывает нарекания — «на 4 год всё в сколах и ржавеет». При этом сама модель остаётся самым продаваемым автомобилем в России четвёртый год подряд. В 2025 году было продано 147 тыс. машин этой модели, что составляет почти половину от всех проданных автомобилей Lada за год.

Примечательно, что продажи всей марки Lada при этом падают — в январе 2026 года они снизились на 28,7%. Кроме того, в декабре 2025 года АвтоВАЗ отозвал более 33 тыс. автомобилей Lada Granta 2025 года выпуска для проверки потребительских характеристик.

