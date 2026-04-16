Туман сломал «умные» авто: тест ADAC выявил опасную проблему

В ходе испытаний систем автоматического экстренного торможения, проведённых немецким автоклубом ADAC, выявились значительные проблемы в условиях ограниченной видимости. Тестирование осуществлялось в климатической лаборатории, где моделировались дождь, густой туман и ослепляющий свет, при этом шесть автомобилей двигались со скоростью 30 км/ч, сталкиваясь с неподвижными и движущимися препятствиями. Ни одна из систем не смогла безошибочно справиться со всеми сценариями, что подчёркивает ограничения современных технологий безопасности. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Лучшие результаты продемонстрировал Mercedes-Benz CLA, который успешно распознавал препятствия в плотном тумане и своевременно активировал торможение, хотя в одном случае система неожиданно прервала этот процесс без видимых причин. Интересно, что количество датчиков не всегда коррелирует с эффективностью: Nio EL6, оснащённый радаром, лидаром и камерой, показал слабые результаты при видимости ниже 20 метров. В то же время Tesla, использующая только камеры, уверенно работала в лёгком тумане и дожде, но в сложных условиях ограничивалась предупреждениями без торможения.

Наихудшие результаты зафиксированы у BYD Seal, чья система практически не реагировала при сильном дожде и плотном тумане, не предупреждая водителя об ограничениях. Эксперты отмечают, что даже самые передовые легковые автомобили не могут полностью заменить внимательность водителя, поэтому производителям рекомендовано информировать пользователей о снижении эффективности ассистентов в сложных погодных условиях. Это исследование подчёркивает необходимость дальнейшего совершенствования технологий для обеспечения безопасности на дорогах.