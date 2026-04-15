Genesis продал свыше миллиона автомобилей в Корее за 10 лет

В Южной Корее премиальный автомобильный бренд Genesis достиг значительной вехи, продав на внутреннем рынке свыше миллиона автомобилей — точнее, 1 002 998 единиц к марту 2026 года. Этот результат был накоплен за период в 10 лет и 4 месяца, начиная с запуска марки в ноябре 2015 года. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Начав с флагманского седана EQ900, Genesis постепенно расширил линейку, добавив модели G80 и G70, а в 2018 году завершил формирование седанов с дебютом G90. С 2020 года бренд активно развивал сегмент SUV, представив GV80 и GV70, что существенно ускорило рост продаж. В 2020 году впервые было продано более 100 тысяч автомобилей за год, а с 2023 по 2025 годы ежегодные показатели стабильно превышали 120 тысяч единиц. Электрифицированные версии, такие как G80, GV60 и GV70, поддержали этот тренд.

Самой популярной моделью стал седан G80, на который пришлось 422 589 проданных машин, что составляет 42,1% от общего объема. За ним следуют SUV-модели GV80 и GV70. В структуре продаж седаны занимают 61,8%, а SUV — 38,2%. Южная Корея остается крупнейшим рынком для Genesis, формируя значительную часть глобальных продаж бренда.

Успех Genesis связывают с дизайном, качеством и расширением модельного ряда.