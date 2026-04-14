Госавтоинспекция опровергла проведение VPN-рейдов

В некоторых телеграм-каналах активно распространяются слухи о проведении сотрудниками Госавтоинспекции так называемых "VPN-рейдов", когда от водителей требуют предъявить телефон и смотрят, подключен ли там VPN. Более того, этот фейк распространяется через телеграм-каналы, имитирующие официальные аккаунты региональных ГИБДД и СМИ. Но это не более чем фейк.

© Российская Газета

Как сообщают в Госавтоинcпекции, "VPN-рейды" в нашей стране не проводятся. Инспекторы ГИБДД не имеют права проверять содержимое личных устройств - ни телефонов, ни планшетов, ни ноутбуков. Закон разрешает им требовать только документы: водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО.

В ведомстве также рассказали, как сделан фейк. Авторы подделки взяли узнаваемую заставку программы "Дорожный патруль 66", нарезали фрагменты из реальных новостных сюжетов о работе ГИБДД и поверх наложили текст про VPN. Получилось подобие документального репортажа, которого на самом деле не существует.

Но в ролике - лето, зелень, нет снега. Последний же настоящий выпуск "Дорожного патруля 66" вышел 19 марта, и на кадрах был обычный для Урала в этот период снег. В одном из фрагментов мелькает автомобиль, который раньше уже использовался в совсем других съемках, - это тоже следы компиляции из чужих видео.

Распространение фейка было организовано точечно. Утром 14 апреля с двух аккаунтов в Telegram, один из которых мимикрирует под официальный аккаунт ГИБДД, сделано 41 размещение в региональных чатах и под постами местных каналов.

Большинство этих сообщений вскоре удалили модераторы. Всё это - стандартная схема "посева": внедрение в несколько ключевых площадок, чтобы создать иллюзию обсуждения.

Далее фейк активно разошелся в иностранном сегменте. Например, в TikTok через украинские и антироссийские профили с украинскими комментариями, специализирующиеся на подобном контенте. Тема распространялась в том числе в виде якобы записи с экрана сайта СМИ.

К слову, это не первый такой случай. Ранее точно такие же фейки про "VPN-патрули" фиксировались в Ярославле и Перми. Их опровергали официальные лица, как и в случае со Свердловской областью. Тема "кочует" из региона в регион - меняется локация и заставка, а суть остаётся той же.

В общем, никто на дорогах не проверяет, используете вы VPN или нет. Да и не надо это никому. Очередная страшилка.