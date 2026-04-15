Rolls-Royce представил первый в своей истории электрический кабриолет

Британская компания Rolls-Royce Motor Cars, принадлежащая BMW Group, представила первый в своей истории электрический кабриолет. Пока это прототип, получивший имя Project Nightingale, серийное производство начнётся в 2028 году, будет изготовлено 100 экземпляров, в открытой продаже их не будет — новинку предложат только самым преданным клиентам Rolls-Royce по специальным приглашениям.

© Колеса.ру

Проектом Nightingale компания Rolls-Royce запускает линейку мелкосерийных автомобилей под названием Coachbuild Collection, новинки в ней будут появляться каждые два-три года. По своему статусу модели, входящие в Coachbuild Collection, будут чуть менее эксклюзивные, чем штучные и совсем уж мелкосерийные типа Rolls-Royce Boat Tail и Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, но тираж и доступ будут ограниченными, а цена — на порядок более высокой, чем на регулярные модели Rolls-Royce. Британский журнал Autocar сообщает, каждый экземпляр кабриолета Project Nightingale обойдётся заказчику примерно в 7 млн фунтов стерлингов.

Название Nightingale переводится с английского на русский как «соловей» и отсылает к вилле Le Rossignol (это «соловей» на французском) на Лазурном берегу, где в 1920-х жили и работали ведущие дизайнеры и инженеры Rolls-Royce. Вместе с тем дизайн кабриолета Project Nightingale вдохновлён экспериментальным Rolls-Royce 17EX образца 1928 года с открытым кузовом типа торпедо, созданным для быстрых туристических поездок на свежем воздухе. Синий цвет кузова Côte d'Azur Blue с лёгким красным подтоном — тоже дань памяти модели 17EX и одновременно курортной атмосфере Лазурного берега с его дивными закатами.

В основе Rolls-Royce Project Nightingale лежит платформа электрического купе Spectre в мощной версии Black Badge (два электромотора, 659 л.с.), но в салоне — только два места, за спинками которых созданы своеобразные ветрозащитные воротники. Все наружные кузовные панели новые, в том числе радиаторная решётка и очень узкие (шириной 55 мм) вертикальные фары ручной работы. 24-дюймовые колёса, напоминающие гребные винты кораблей, тоже сделаны специально для этой модели. Габаритная длина кабриолета даже больше, чем у исходного купе, — 5,76 м.

Передняя панель напоминающего яхту салона позаимствована у купе Spectre, но отдельные мелкие детали переделаны, а декор — полностью оригинальный. Главное украшение салона — 10 500 светодиодов атмосферной подсветки, они распределены по периметру в соответствии с графическим изображением звуковой волны от пения соловья. Крышка багажника сложной формы открывается вбок, на её поверхности размещён длинный центральный стоп-сигнал.

По данным Autocar, у кабриолета Project Nightingale будет более ёмкая батарея, чем у исходного купе Spectre (102 кВт·ч), но окончательные технические данные станут известны только через два года. Возможно, даже изменится имя проекта, то есть вместо «соловья» будет что-то другое.

Премьера прототипа нужна, чтобы оповестить целевую аудиторию Rolls-Royce о запуске линейки Coachbuild Collection. Её ограниченность и недоступность должны подстегнуть интерес и запустить процесс томительного ожидания заветного приглашения потратить 7 млн фунтов стерлингов на сделанную вручную модель для избранных.