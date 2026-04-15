В России объявлен старт продаж CS75 Pro от 2,86 миллиона рублей

В России объявлен старт продаж Changan CS75 Pro от 2,86 миллиона рублей. В России начались продажи нового кроссовера Changan. Речь про модель CS75 Pro. Как стало известно реакции Quto, автомобиль обойдётся покупателям от 2 865 000 рублей.

© Quto.ru

Длина новинки составляет 4748 миллиметров при колёсной базе 2786 миллиметров, ширина — 1870 миллиметров, высота — 1720. Дорожный просвет — 180 миллиметров.

Под капотом установлен полуторалитровый бензиновый турбомотор из линейки Blue Core мощностью 181 лошадиная сила, крутящий момент — 280 Ньютон-метров. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, привод — исключительно передний. Сзади применена многорычажная подвеска.

Машина адаптирована к российскому климату. В «зимний пакет» входит обогрев руля, сидений, лобового стекла и зеркал.

Версия «Комфорт» стоит от 2 865 000 рублей за пятиместное исполнение. В неё вошли светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, шесть подушек безопасности, круиз- и климат-контроль, семидюймовая цифровая приборная панель, экран мультимедиа на 12,3 дюйма, бесключевой доступ. Салон отделан тканью.

© Quto

Топовая комплектация «Техно» дополнена панорамной крышей, обогревом второго ряда сидений, адаптивным круиз-контролем с ассистентами водителя, системой кругового обзора, встроенным видеорегистратором, шумоизоляционными передними боковыми стёклами. Приборная панель увеличена до 10,25 дюйма, а салон отделан эко-кожей. Цены на эту версию начинаются от 2 955 000 рублей (при пятиместной компоновке) и доходят до 3 155 000 рублей (при семиместной). На старте продаж покупателям доступны скидки, позволяющие сэкономить до 200 тысяч рублей.