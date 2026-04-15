Представлен Porsche 911 GT3 S/C

Марка Porsche начала цикл обновления семейства 911 поколения 992 ещё весной 2024 года. Первой была представлена рестайлинговая версия Carrera GTS, за ней последовали обновлённые Carrera T, Carrera S, Turbo S и другие, в том числе купе Porsche 911 GT3, которое дебютировало в октябре 2024-го (кстати, тогда плановое обновление приурочили к 25-летию модификации). Теперь немецкий производитель рассекретил новинку – Porsche 911 GT3 S/C.

Как Kolesa.ru и предполагал ранее, анонсированная в начале этого месяца загадочная новинка оказалась кабриолетом Porsche 911 GT3. Стоит отметить, что прежде у заводского 911 GT3 не было варианта с открытым верхом, он предлагался только в кузове купе, так как эта модификация считается ориентированной на трек, а кабриолет предполагает прибавку к весу и уменьшение жёсткости кузова.

Снаряженная масса новинки составляет 1497 кг: это значит, что кабриолет всего на 35 кг больше по сравнению с аналогичным купе Porsche 911 GT3. Для того, что снизить вес, разработчики использовали карбоновые крылья и двери, а также ряд других элементов из углепластика, ещё ей положены карбон-керамические тормоза и колёсные диски из магниевого сплава размером 20 дюймов спереди и 21 дюйм на задней оси.

Салон у кабриолета может иметь только двухместную компоновку со спортивными сидениями (за доплату доступны карбоновые кресла-ковши). Porsche 911 GT3 S/C положены лёгкие напольные коврики, виртуальная приборка, стандартный рычаг механической коробки передач, отделанное кожей рулевое колесо. Полностью автоматический тканевый верх складывается за 12 секунд на скорости до 50 км/ч, ещё предусмотрена ветровая заслонка, которая открывается и закрывается за две секунды на скорости до 120 км/ч.

Будущим владельцам Porsche 911 GT3 S/C предложат пакет Street Style в качестве опции, он включает в себя особенную графику на кузове, красные колёсные диски, за которыми можно разглядеть золотистые тормозные суппорты Victory. Ещё в него входят обивка кресел в красную клетку, обилие красного цвета в оформлении салона и навершие рычага коробки передач из орехового дерева.

Под капотом у кабриолета тот же двигатель, что и у купе: речь идёт о шестицилиндровом атмосфернике объёмом 4,0 литра (способен выдавать до 9000 оборотов в минуту). Его максимальная мощность равна 510 л.с. (крутящий момент – 450 Нм), у Porsche 911 GT3 S/C двигатель работает в паре только с шестиступенчатой механической коробкой передач (на 17 кг легче семиступенчатого робота PDK). Производитель утверждает, что, несмотря на иной кузов и увеличение веса, динамические показатели у новинки такие же, как у купе. Так, кабриолету на разгон с места до «сотни» требуется 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 313 км/ч.

Дилеры на домашнем рынке, в Германии, уже принимают заказы на новинку. Стартовая цена Porsche 911 GT3 S/C здесь равна 269 000 евро, что эквивалентно примерно 23,9 млн рублей по текущему курсу. До ряда других рынков, к примеру, до Штатов, модель доберётся осенью 2026-го. Здесь стоимость кабриолета начинается с отметки 275 350 долларов (около 20,8 млн рублей).