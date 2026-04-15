В Белоруси прошел осмотр Geely Cityray локальной сборки

Эксперты назвали минусы кроссовера Geely Cityray
В Белоруссии прошёл осмотр Geely Cityray локальной сборки. Дилеры марки Geely на территории Белоруссии начали предлагать клиентам кроссоверы Geely Cityray, выпущенные минским заводом «Белджи». Эксперты издания ABW оценили качество сборки новинки.
«Cityray — типичный представитель современных Geely. В его основе лежит платформа BMA с проверенными узлами, агрегатами и техническими решениями. Никаких опасений в отношении надежности этого кроссовера нет, как и противопоказаний к его покупке», — резюмирует издание.
При этом специалисты отметили неровное нанесение шовного герметика, избирательное нанесение пластизоля, а также низкое расположение блока управления коробкой передач.
Антенна радиоприемника закамуфлирована под три верхних нити обогрева заднего стекла, из-за чего некоторые владельцы машин предъявляют претензии дилеру.
В базовом исполнении модель стоит 74 900 белорусских рублей, то есть 2 млн российских. Набор оборудования включает систему стабилизации, фронтальные подушки безопасности и круиз-контроль.