Как сэкономить при покупке нового автомобиля

Автоэксперт Зиновьев перечислил 3 способа купить новую машину без переплат. Наиболее прозрачная форма покупки — в салоне дилера, потому что без его участия все равно не обойтись, а только там автомобиль можно «пощупать, понюхать и примерить».

Покупка у официального дилера на практике процесс выглядит так: менеджер, отвлекаясь на другие дела, долго рассказывает о недостатках выбранной комплектации, скидках за трейд-ин и платных опциях, страховщик убеждает в выгодах расширенной страховки, а банк — в кредите со штрафами за досрочное погашение. Получится ли не заплатить за ненужные услуги, по мнению эксперта, зависит от везения, отметил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

Второй способ — покупка у завода через официальную онлайн-витрину. На сайте производителя можно найти все машины в наличии в выбранном регионе. Однако минимальные комплектации присутствуют не везде: в одном городе есть самая доступная версия (даже без усилителя руля), а в другом — только более дорогая.

Решение — отслеживать момент появления нужного предложения, выбрать модель, комплектацию и дополнительные условия (госпрограмма, трейд-ин, кредит). Затем покупатель все равно едет к дилеру за оформлением и получением машины, но главное отличие — кредит и оплату можно провести на сайте, не слушая продавца.

Третий способ — покупка на маркетплейсе. Цена в карточке товара фиксированная, торг исключен, автомобиль могут доставить на дом (если продавец и покупатель в одном городе). Однако есть существенные минусы: требуется оплата полной суммы сразу банковской картой, затем 2−3 дня ожидания звонка от менеджера автосалона.

После звонка менеджер первым делом продиктует список дополнительного оборудования и свяжет со страховщиком. К тому же найти на маркетплейсе машину в «минимальной комплектации» затруднительно, отметил специалист.