В Exeed отреагировали на информацию о прекращении продаж в РФ кроссовера VX

В Сети появилась информация, что Exeed сворачивает продажи большого кроссовера VX. Об этом сообщил проект Auto Mail со ссылкой на источники в дилерском сообществе. "Российская газета" обратилась в пресс-службу китайской марки. Вот что нам ответили:

"На данный момент мы не можем подтвердить эту информацию. Однако бренд находится в стадии трансформации - в будущем планируется больший фокус на автомобилях на возобновляемых источниках энергии", - рассказал представитель Exeed.

В то же время директор по маркетингу АГ "Авилон" Юрий Блинов отмечает, что не стал бы говорить, что Exeed VX уже официально ушел с рынка.

"Корректнее сказать, что модель де-факто сворачивает присутствие: дилеры говорят об остановке новых поставок, при этом на официальном сайте Exeed и в дилерских предложениях VX еще остается. На мой взгляд, причина не в провале продукта. VX был второй моделью бренда по продажам в первом квартале 2026 года с результатом 764 автомобиля.

Причина в другом: дорогой импортный флагман в нынешней экономике сложнее по оборачиваемости, а рынок все сильнее смещается в сторону более массовых и в перспективе локализованных решений. У нам модель по-прежнему доступна, но сам рынок уже явно идет туда, где есть не только статус, но и понятная локальная экономика продукта", - отметил Блинов в разговоре с "РГ".

Напомним, полгода назад из России был выведен самый популярный кроссовер бренда - компактный LX, составлявший львиную долю продаж.