Локализация производства и снижение стоимости владения: тренды авторынка

Российский авторынок снизился на фоне высокой базы прошлого года и макроэкономической неопределенности. Но производство автомобилей активно локализуется внутри страны, и это будет драйвером роста в ближайшие годы. В рамках 3-й волны ежегодного исследования эксперты OKS Labs by Okkam рассказали, что происходит на российском авторынке, и подсчитали, как изменилась стоимость владения автомобилем за последний год. Это поможет участникам рынка планировать долгосрочные стратегии.

Итоги 2025 года: снижение на фоне неопределенности

Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году, по данным Автостата, составили 1,32 млн штук, что на 16% меньше, чем в 2024 году. Как отмечают в OKS Labs, рынок снижался на фоне макроэкономической неопределенности: потребители откладывали крупные покупки и наращивали сбережения благодаря высоким депозитным ставкам.

Еще один фактор снижения рынка — высокая база 2024 года. Потребители спешили покупать автомобили в ожидании роста утильсбора (с 1 октября 2024 года его повысили на 70–85%), и краткосрочный ажиотажный спрос в 2024-м привел к тому, что в первом полугодии 2025 года продажи снизились.

На объеме продаж сказалась и ситуация на рынке автокредитования. Несмотря на снижение ключевой ставки в 2025 году, объем выданных банками автокредитов, по данным НБКИ, сократился на 30%, до 1,53 трлн рублей. Главная причина сокращения — макропруденциальные лимиты ЦБ: регулятор ввел потолки для выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Прогноз до 2028 года

В рамках исследования аналитики разработали прогноз по автомобильному рынку, который основывается на макроэкономических показателях: стоимости нефти Urals, ключевой ставке ЦБ РФ и индексе потребительской уверенности. Согласно базовому сценарию OKS Labs, в 2026 году российский автомобильный рынок останется на уровне 2025 года, в 2027-м покажет рост на 14%, до 1,52 млн проданных экземпляров, и таким образом лишь к 2028 году восстановится до показателей 2024 года. В 2028 году рост составит 8%, до 1,64 млн экземпляров.

Есть еще два альтернативных сценария прогноза от OKS Labs. Оптимистичный предполагает, что в 2026 году рынок вырастет на 6%, до 1,41 млн шт., в 2027-м покажет рост на 13%, до 1,6 млн шт., в 2028-м — рост еще на 8%, до 1,72 млн авто. В рамках пессимистичного сценария продажи могут упасть на 12% в 2026-м, до 1,17 млн шт., но вырасти на 16%, до 1,36 млн шт. в 2027-м, а затем — на 9% в 2028-м. В этом случае продажи автомобилей в 2028 году составят только 1,48 млн экземпляров.

Тренд: локализация производства в России

В 2025 году произошел заметный рост продаж марок, локализованных в России, отмечают аналитики OKS Labs. Так, с 2022 года доля китайских автомобилей на российском рынке стабильно превышает 50%, однако в 2025 году этот показатель снизился до 52% против 58% в 2024-м.

Снижение аналитики объясняют ростом продаж белорусского бренда Belgee, созданного на базе китайского автопроизводителя Geely. Среди наиболее популярных автомобильных брендов усиливается присутствие суббрендов, которые локализованы в РФ и РБ и созданы на базе китайских производителей (Tenet, Belgee). Кроме того, впервые в топ-10 по объему продаж вошел российский бренд Solaris, созданный в 2024 году на базе производственных мощностей ушедшего из РФ корейского концерна Hyundai-Kia (анализ составлен на данных Автостата).

Развитию производства автомобилей в России, в частности, способствует утильсбор. В 2024 году, когда ставки повысились, автопроизводители с высокой степенью локализации получили возможность компенсации своих платежей. Это усилило мотивацию к инвестициям в РФ, отмечают аналитики. Также рост производства автомобилей в России стимулирует закон о локализации такси: с 1 марта 2026 года в реестр такси допускаются только автомобили с высоким уровнем локализации или произведенные по СПИКам, что ограничивает использование импортных моделей и повышает спрос на отечественные машины.

Владеть автомобилем теперь дешевле

В рамках исследования аналитики OKS Labs считают, как изменилась стоимость владения автомобилем на горизонте пяти лет. Для большинства моделей автомобилей по сравнению с началом 2025 года она снизилась. Так, например, стоимость владения Lada Granta осталась прежней, GEELY EX5 EM-i — снизилась на 5%, Voyah Free EV — на 6%. В расчет включены стоимость автомобиля, амортизация, топливо, ТО, КАСКО, ОСАГО, мойка, транспортный налог, покупка зимних шин, парковка, шиномонтаж и проценты по автокредиту.

Полная стоимость владения автомобилем упала прежде всего из-за снижения ставок по автокредитам в 2025 году, объясняют аналитики. В то же время увеличились затраты на обслуживание автомобиля в среднем и высоком ценовых сегментах. Так, например, бензин за год подорожал на 13%, средние расходы на КАСКО за пять лет владения автомобилем выросли на 58% в связи с ростом цен на ремонты авто и комплектующих. В то же время средние цены на ОСАГО снизились из-за расширения тарифного коридора и сокращения количества аварий, что привело к снижению затрат за пять лет владения автомобилем на 34%.