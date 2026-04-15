Rolls-Royce не будет выпускать кабриолет Spectre

Компания Rolls-Royce отказалась от разработки кабриолета на основе электрической модели Spectre, как пояснил Фил Харнетт, отвечающий за будущие продукты. Основная причина — конструктивные трудности и ограничения по массе, связанные с необходимостью усиления кузова и установки системы защиты при опрокидывании, что привело бы к превышению допустимых нормативов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Хотя марка ранее выпускала кабриолеты, такие как Phantom Drophead Coupe и Dawn, они оснащались традиционными двигателями V12, в то время как электрическая архитектура предъявляет более строгие требования к весу и энергоэффективности. Это техническое ограничение делает проект невозможным на текущем этапе, подчеркивая вызовы, с которыми сталкиваются производители при переходе на электромобили.

В качестве альтернативы Rolls-Royce предлагает лимитированную серию Project Nightingale в рамках программы Coachbuild, которая станет единственным вариантом электрического кабриолета марки, выполненным по индивидуальным заказам. Однако эта модель не будет доступна на некоторых рынках, включая Китай, из-за требований к энергоэффективности, что отражает глобальные нормативные различия.

На фоне появления новых электромобилей к 2026 году, Rolls-Royce сохраняет осторожный подход к расширению своей линейки, учитывая технические и нормативные ограничения. Этот шаг демонстрирует, как даже люксовые бренды сталкиваются с практическими вызовами при адаптации к электрической трансформации в автомобильной индустрии.