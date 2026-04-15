В Европе представлен двухместный Ford Ranger Double Cab

В 2026 году на европейский рынок выйдет четырёхдверный пикап Ford Ranger Double Cab, который отличается отсутствием заднего пассажирского сиденья, что освобождает пространство для инструментов и оборудования. Эта модель предназначена для тех, кто ценит функциональность перевозки снаряжения больше, чем пассажирский комфорт. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Ford

Грузовой отсек пикапа спроектирован для хранения вещей в сухих и тёплых условиях, с перегородкой перед задним стеклом, алюминиевыми панелями вместо боковых стёкол и прочным полом, оснащённым точками крепления. Такие особенности делают его идеальным для транспортировки оборудования, которое требует защиты от внешних воздействий.

Двухместная версия Ranger будет предлагаться в Европе исключительно в комплектации Wildtrak, доступной с гибридной и дизельной силовыми установками. Ford намерен в дальнейшем расширить линейку коммерческих автомобилей, адаптируя их под различные рабочие задачи.