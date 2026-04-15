В Германии растут продажи MG

В Германии за первые три месяца текущего года значительно увеличилось количество регистраций автомобилей марки MG Motor. По информации Федерального управления автомобильного транспорта, за этот период было оформлено приблизительно 6177 новых машин данного бренда, что на 12,3% превышает показатель аналогичного отрезка предыдущего года. Рост продаж MG опережает общую динамику немецкого авторынка, который за тот же срок вырос на 5,2%, а доля марки на рынке достигла 0,9%. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Наибольший спрос среди покупателей пришелся на модели MG ZS, MG HS и MG3. Эти три семейства автомобилей сыграли ключевую роль в достижении общего результата компании, укрепив её позиции на насыщенном немецком рынке легковых авто.

Особого внимания заслуживает популярность гибридных версий MG: из общего числа проданных машин 3840 единиц, или 62%, были оснащены гибридной силовой установкой. Среди них 3120 покупателей отдали предпочтение полностью гибридной системе MG Hybrid+, которая теперь предлагается в нескольких модельных линейках. Высоким спросом также пользуется подключаемый гибридный привод в MG HS, доля таких автомобилей в этой линейке составляет 58%.