Почему многие авто не попадают в рейтинг безопасности Consumer Reports

В рейтингах безопасности автомобилей Consumer Reports заметны необычные особенности, которые отличают его от других аналогичных исследований. Например, в списке самых безопасных моделей отсутствуют полноразмерные внедорожники и пикапы, хотя некоторые из них могут получать высокие оценки. Специалисты организации объясняют это тем, что такие транспортные средства имеют более длинный тормозной путь и менее маневренны по сравнению с компактными автомобилями, что повышает риск аварий. Об этом сообщает издание tarantas.news.

При составлении рейтинга Consumer Reports отдаёт предпочтение краш-тестам Страхового института дорожной безопасности, считая их более репрезентативными, чем тесты Национальной администрации безопасности дорожного движения. Это связано с тем, что IIHS проводит шесть основных испытаний, тогда как NHTSA — только четыре. В результате автомобиль, получивший идеальную оценку от NHTSA, может не достичь высших показателей по версии CR.

Некоторые бренды, такие как Subaru, хотя и признаются лучшими на рынке, не всегда попадают в категорию моделей с наивысшей оценкой безопасности. Причина заключается в требовании CR к стандартизации функций безопасности: например, передовые системы вроде EyeSight должны быть доступны во всех комплектациях автомобиля, а не только в отдельных версиях.

Помимо технических характеристик, на безопасность влияют и элементы комфорта, такие как климат-контроль или информационно-развлекательные системы. Слишком сложные интерфейсы, как у Volvo, Mercedes-Benz или Volkswagen, могут отвлекать водителя и создавать опасные ситуации. В то же время Mazda демонстрирует баланс между удобством использования, стандартизацией функций и результатами краш-тестов, что позволило трём её моделям войти в десятку самых безопасных по версии Consumer Reports.