АвтоВАЗ открыл прием заказов на новые минивэны и фургоны

На сайте марки Lada отныне можно оставить предварительный заказ на минивэны и фургоны новой марки SKM M7, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Это первая модель нового бренда коммерческого транспорта, выпуск которого наладила российская компания.

В компании уточняют, что SKM M7 оснащается атмосферным бензиновым мотором объёмом 2 литра (137 л.с.) 5-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.

Цельнометаллический кузов оснащен пятью дверьми, притом сдвижные створки расположены по обоим бортам. Минивэн рассчитан на перевозку семи человек, включая водителя, а фургон – на 715 кг груза.

В базовую версию включены кондиционер, передние подушки безопасности, система курсовой устойчивости, ️парктроник, камера заднего вида, датчик света, мультимедийный комплекс и цифровая комбинация приборов. Стоимость автомобилей будет раскрыта позднее.

Выпуск новинок организован на мощностях дочернего предприятия «ВИС-АВТО», где уже производятся коммерческие модификации Lada Granta и Lada Niva.

Автомобили SKM собирают методом крупноузловой сборки на базе окрашенного и остекленного кузова, при этом детали двигателя и шасси поступают отдельно.

