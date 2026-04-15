Toyota представила более мощный bZ4X Touring с увеличенным запасом хода

Toyota усилила электрокроссовер bZ4X Touring: мощность 375 л.с. и запас хода 488 км
Японский автопроизводитель Toyota расширяет линейку электрических автомобилей, выпустив модернизированную версию кроссовера bZ4X Touring, которая отличается повышенными характеристиками и улучшенной функциональностью. Модель получила увеличенные габариты и более мощную силовую установку, что позволяет ей эффективно конкурировать на динамичном рынке электромобилей. Об этом сообщает издание speedme.ru.
Ключевым нововведением стала двухмоторная система полного привода, развивающая 280 кВт или 375 лошадиных сил. Такая мощность обеспечивает ускорение с нуля до 100 километров в час за 4,4 секунды, приближая автомобиль к спортивным стандартам. Помимо этого, практичность модели возросла благодаря удлинению задней части на 140 миллиметров, что увеличило объем багажного отделения с 452 до 603 литров.
Дизайн кроссовера дополнен внедорожными элементами, а дорожный просвет был увеличен для лучшей проходимости. Энергетическая система включает батарею емкостью 74,7 киловатт-часа, гарантирующую запас хода до 488 километров по методике WLTP. Для зарядки доступна быстрая опция мощностью до 150 кВт, а в домашних условиях можно использовать трехфазное подключение до 22 кВт.
В Австралии стоимость новинки начинается от 69 990 местных долларов, что примерно эквивалентно 50 тысячам долларов США. Toyota, ранее проявлявшая сдержанность в отношении электромобилей, теперь демонстрирует решительный подход, предлагая мощные и универсальные модели, способные соперничать с европейскими и китайскими аналогами. bZ4X Touring символизирует стремление бренда не просто наверстать упущенное, но и активно конкурировать в сегменте электрических кроссоверов.