BMW планирует выпуск новых имиджевых моделей

Компания BMW намерена представить специальные имиджевые автомобили, которые внутри фирмы называют «формирователями бренда», но их выход состоится только после обновления основной линейки. До 2027 года планируется выпуск примерно 40 новых и модернизированных моделей, начиная с электрического iX3 на платформе Neue Klasse, за которым последовал седан i3, а вскоре ожидаются обновлённые 7-Series и i7, а также новые версии X5, 3-Series, электрический iX4 и другие ключевые автомобили. Основное внимание уделяется массовым моделям, поскольку инвестиции в платформу Neue Klasse превысили 10 миллиардов евро, что требует быстрого масштабирования технологий через популярные продукты. Об этом сообщает издание speedme.ru.

BMW не отказывается от нишевых проектов, которые ранее включали модели i3 и i8, сыгравшие роль в формировании имиджа бренда. В будущем аналогичную функцию могут выполнить новые разработки, такие как возможный спортивный автомобиль или более проходимый внедорожник, способный конкурировать в сегменте повышенной проходимости. По предварительным данным, один из таких внедорожников может появиться ближе к концу десятилетия, а также обсуждаются новые электрифицированные кабриолеты. Компания стремится к балансу между массовыми моделями и имиджевыми проектами, которые демонстрируют технологические возможности и формируют восприятие бренда.