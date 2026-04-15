$75.8589.26

Ford Mustang Dark Horse SC: кабриолет-прототип замечен на тестах, несмотря на отказ

Автомобильный мир вновь взбудоражен появлением прототипа кабриолета Ford Mustang Dark Horse SC, несмотря на предыдущие заверения компании об отсутствии планов по выпуску версии с открытым верхом. Этот автомобиль был замечен во время дорожных испытаний в Дирборне, родном городе Ford, что указывает на возможный пересмотр стратегии. Даже под плотным камуфляжем заметны характерные черты модели: агрессивный обвес, тормозная система в стиле GTD, 20-дюймовые колеса и четыре патрубка выхлопа. Ранее отказ от кабриолета объяснялся снижением жесткости кузова и ухудшением динамики, но новые тесты намекают, что инженеры, возможно, нашли решение. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Ford вывел на тесты открытую версию Mustang Dark Horse SC
Предполагается, что новинка сохранит 5,2-литровый V8 с компрессором, с ожидаемой мощностью между 760 и 815 лошадиными силами, что делает её одним из самых экстремальных пони-каров на рынке. Стоимость купе уже известна — от 108 485 долларов, а версии Track Pack достигают почти 176 000 долларов, и кабриолет, если он выйдет, будет ещё дороже. Ford явно тестирует реакцию рынка, так как кабриолет с таким уровнем мощности представляет рискованный, но очень имиджевый шаг. Если инженерам удастся сохранить управляемость, это может стать одной из самых желанных моделей в сегменте.