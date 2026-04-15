Бренд Volga раскрыл детали о мощностях завода и работе с Volkswagen и GM

Предприятие, на котором стартует производство автомобилей Volga, обладает мощностями до 110 тысяч машин в год, сообщила пресс-служба возрожденной марки.

© Российская Газета

На начальном этапе в портфолио бренда войдут три модели: D-SUV, C-SUV и D-седан. Эти автомобили будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, где трудятся специалисты с многолетним опытом работы с такими известными марками, как Skoda, Daimler, GM и Volkswagen.

Флагманский кроссовер К50, бизнес-седан C50 и универсальный кроссовер К40 поступят в продажу летом 2026 года. По мнению экспертов, на первых порах марка будет пользоваться большой популярностью у россиян.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что бренд располагает современным инженерным центром, который обладает широким спектром компетенций. Здесь проводятся все этапы разработки и производства автомобилей: от проектирования и моделирования до испытаний, сертификации и технологической подготовки.

Напомним, что в конце марта завершилась финальная подготовка к старту производства. Первый автомобиль возрожденного бренда успешно прошел по конвейеру.