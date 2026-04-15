Volkswagen тестирует новый T-Roc R на Нюрбургринге

В Volkswagen приступили к тестированию спортивного кроссовера T-Roc R на знаменитой трассе Нюрбургринг-Нордшляйфе, что свидетельствует о скором появлении заряженной версии модели. Прототип с маскировкой на переднем бампере и воздухозаборниках проходит проверку на одном из самых требовательных автодромов, где его динамические качества оцениваются на участках с разными условиями — от скоростных прямых до сложных поворотов. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Новая версия, основанная на хорошо управляемом базовом T-Roc второго поколения, получит полный привод и усиленный двигатель. Ожидается, что под капотом окажется 2,0-литровый турбомотор TSI, мощность которого превысит 300 лошадиных сил, а передача крутящего момента будет осуществляться через семиступенчатую коробку DSG.

Дизайн T-Roc R, вероятно, сохранит черты версии R-Line стандартного кроссовера, но с некоторыми отличиями. Помимо повышенной производительности, автомобиль подвергнется доработкам шасси, включая увеличенные вентилируемые тормоза, колёса диаметром до 20 дюймов и электронные системы управления.

Среди возможных улучшений — система распределения тяги, которая должна оптимизировать поведение в поворотах. Такие модели, как T-Roc R, укрепляют тенденцию к созданию спортивных автомобилей в 2026 году, сочетающих в себе практичность кроссоверов и динамику заряженных версий. Точные сроки выхода модели и её доступность на различных рынках пока остаются нераскрытыми.