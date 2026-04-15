Mercedes признан самым инновационным премиум-брендом 2026 года

В 2026 году Mercedes-Benz продолжает возглавлять список самых инновационных премиум-автопроизводителей согласно рейтингу CAM, но разрыв с китайскими конкурентами становится всё менее заметным. Xpeng занял вторую позицию, отстав от лидера лишь на несколько баллов, а третье место досталось BMW. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Mercedes

Анализ охватил свыше 860 инноваций за 2025–2026 годы, показав, что шесть из десяти ведущих премиум-брендов теперь представляют Китай. Если ранее немецкие компании доминировали, контролируя до 60% инноваций, то сейчас их доля сократилась, в то время как китайские производители приблизились к половине рынка. Это свидетельствует о серьёзных сдвигах в отраслевой динамике.

Mercedes сохраняет лидерство благодаря таким разработкам, как электромобиль CLA с улучшенной эффективностью, расширенными возможностями зарядки и системой помощи водителю нового поколения. BMW отличился моделью iX3, которую признали самым инновационным автомобилем 2026 года из-за новой платформы и интегрированной архитектуры управления.

Китайские бренды активно фокусируются на цифровых технологиях, автономном вождении и привлекательном соотношении цены и оснащения, что помогает им быстро увеличивать долю, особенно на внутреннем рынке. Хотя Mercedes пока остаётся на первом месте, его преимущество стремительно уменьшается. Китайские производители уже не просто догоняют, а действуют на равных, иногда задавая тон в инновациях.

В ближайшие годы скорость внедрения технологий станет решающим фактором для выживания в премиум-сегменте, подчёркивая важность адаптации к меняющимся условиям. Это создаёт напряжённую конкурентную среду, где традиционные лидеры должны постоянно обновлять свои предложения.